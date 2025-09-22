صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکلٹی ممبران کا وی سی ، رجسٹرار پر توہین عدالت کیس کا فیصلہ

  • ملتان
فیکلٹی ممبران کا وی سی ، رجسٹرار پر توہین عدالت کیس کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے وائس چانسلر اور رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ 19اپریل اور 12جولائی کو ہونے والے سلیکشن بورڈز میں 36 فیکلٹی ممبران کے کیسز مؤخر کئے گئے تھے۔۔۔

 تاہم بعد میں منٹس تبدیل کر کے ریجیکٹ لکھ دیا گیا۔بی پی ایس فیکلٹی ممبران نے اس اقدام کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر عدالت نے انتظامیہ کو دوبارہ سلیکشن بورڈ بلا کر پٹیشنرز کو سننے کا حکم دیا۔ تاہم رجسٹرار اعجاز احمد اور وائس چانسلر نے عدالت کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ عدالت میں سپیکنگ آرڈر جمع کروا دیں گے ۔فیکلٹی ممبران کے مطابق عدالت کی طرف سے دیئے گئے 15 دن گزرنے کے باوجود نہ تو سلیکشن بورڈ بلایا گیا اور نہ ہی سپیکنگ آرڈر جمع کرائے گئے ۔ اس پر فیکلٹی نے سپیکنگ آرڈر کے لئے الگ درخواست بھی دی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ سلیکشن بورڈ کے فیصلے درست نہیں تھے اور ان غلط فیصلوں کو یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے بھی منظور نہیں کیا۔ سینڈیکیٹ ممبران نے اعتراض کرتے ہوئے واضح کیا کہ بورڈ کے منٹس غلط ریکارڈ کئے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجسٹرار اور وائس چانسلر نے ممبران کو گمراہ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر