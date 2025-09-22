فیکلٹی ممبران کا وی سی ، رجسٹرار پر توہین عدالت کیس کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے وائس چانسلر اور رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ 19اپریل اور 12جولائی کو ہونے والے سلیکشن بورڈز میں 36 فیکلٹی ممبران کے کیسز مؤخر کئے گئے تھے۔۔۔
تاہم بعد میں منٹس تبدیل کر کے ریجیکٹ لکھ دیا گیا۔بی پی ایس فیکلٹی ممبران نے اس اقدام کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر عدالت نے انتظامیہ کو دوبارہ سلیکشن بورڈ بلا کر پٹیشنرز کو سننے کا حکم دیا۔ تاہم رجسٹرار اعجاز احمد اور وائس چانسلر نے عدالت کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ وہ عدالت میں سپیکنگ آرڈر جمع کروا دیں گے ۔فیکلٹی ممبران کے مطابق عدالت کی طرف سے دیئے گئے 15 دن گزرنے کے باوجود نہ تو سلیکشن بورڈ بلایا گیا اور نہ ہی سپیکنگ آرڈر جمع کرائے گئے ۔ اس پر فیکلٹی نے سپیکنگ آرڈر کے لئے الگ درخواست بھی دی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ سلیکشن بورڈ کے فیصلے درست نہیں تھے اور ان غلط فیصلوں کو یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ نے بھی منظور نہیں کیا۔ سینڈیکیٹ ممبران نے اعتراض کرتے ہوئے واضح کیا کہ بورڈ کے منٹس غلط ریکارڈ کئے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجسٹرار اور وائس چانسلر نے ممبران کو گمراہ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کی۔