معاشی استحکام کیلئے فوری اصلاحات ناگزیر ہیں، سید جعفر شاہ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ضلعی صدر سید جعفر شاہ نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پانے اور ملکی معیشت کو اس کی اصل صلاحیت کے مطابق آگے بڑھانے کے لئے فوری اور جامع اصلاحات ناگزیر ہیں۔۔۔

انہوں نے کہا کہ توانائی کی بلند قیمتیں، ریگولیٹری پیچیدگیاں اور بنیادی ڈھانچے کی کمزوریاں کاروباری طبقے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر مسابقتی چیلنجز کا سامنا ہے ۔سید جعفر شاہ کے مطابق ملکی برآمدات کا دائرہ انتہائی محدود ہے اور کم قیمت مصنوعات پر انحصار کی وجہ سے نہ صرف برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیرف اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نہ کی گئیں تو گردشی قرضوں کا بحران مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ پائیدار ترقی کے لئے بنیادی ڈھانچے میں بہتری، کاروباری ماحول کو سازگار بنانا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع سیاسی ماحول اور تمام شراکت داروں کا اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا جا سکے ۔

 

