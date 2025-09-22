یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا لاڑ کیمپس منتقل کرنیکا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں کیمپس کنسٹرکشن کمیٹی کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طاہر سلطان کی صدارت میں منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں رجسٹرار ڈاکٹر عاصم عمر، سی این ڈبلیو، کنسلٹنٹ جی تھری، پی ڈی یو ای ٹی، ایس ڈی او بلڈنگ اور ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر رانا محمد طفیل نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اکتوبر میں یونیورسٹی کو لاڑ کیمپس میں منتقل کیا جائے گا۔ منتقلی سے قبل دو ہزار پودے لگائے جائیں گے جن میں ضلعی و صوبائی انتظامیہ کو بھی شریک کیا جائے گا تاکہ ماحول دوست اقدامات کو فروغ ملے ۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ یو ای ٹی کی 34 ایکڑ اراضی کو قابضین سے واگزار کروا کر انتظامیہ کے حوالے کیا جائے ، جس کے لئے متعلقہ اداروں سے سخت کارروائی کی درخواست کی جائے گی۔وائس چانسلر نے ہدایت دی کہ لاڑ کیمپس میں شفٹنگ سے قبل بجلی اور سیوریج کے تمام انتظامات مکمل کئے جائیں تاکہ اساتذہ و طلبہ کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کیمپس کی بروقت اور مؤثر منتقلی یقینی بنائی جائے گی۔مزید برآں فیصلہ کیا گیا کہ شہر بھر سے طلبہ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرنے کے لئے بس سروس شروع کی جائے گی اور شٹل سروس کے لئے وقتاً فوقتاً بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ شرکاء نے کہا کہ ہر ممکن اقدامات کئے جائیں گے تاکہ طلبہ و اساتذہ کو نئے کیمپس میں بہترین سہولیات میسر آئیں۔