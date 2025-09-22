مختلف واقعات میں فائرنگ سے 3افراد شدید زخمی
بورے والا ( نمائندہ دنیا)فائرنگ کے مزید دو واقعات میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ واقعات مجاہد کالونی اور 463ای بی میں پیش آ ئے ۔ تفصیل کے مطابق فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے۔۔۔
پہلے واقعہ میں نواحی گاؤں 463ای بی کا رہائشی ناصر اقبال اپنے گھر پر ہی موجود تھا کہ اچانک اسی گاؤں کے رہائشی انجم نے ا ٓکر فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ناصر اقبال شدید زخمی ہو گیا ۔اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ،وجہ عناد ٹیوب ویل کا تنازع بتائی جا تی ہے ۔دوسرے واقعہ میں مجاہدکالونی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے ،دس روز پہلے ہونے والے جھگڑا کی رنجش میں حسنین سکنہ 423ای بی اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی ،زخمی علی حسن اور زین کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر اور سٹی پولیس نے دونوں واقعات کی تفتیش شرو ع کر دی ہے ۔