سیلاب:انڈس ہسپتال کا عملہ زچہ بچہ مرکز میں سرگرم
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)طیب اردگان انڈس ہسپتال کے ہیڈ ڈاکٹر عرفا ن جاوید نے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کانصب العین ہے ،ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے خدمت خلق سر انجام دی ہے۔۔۔
انڈس ہسپتال کاعملہ سیلاب زدگان کے علاج معالجہ کیلئے دن رات کوشاں ہے ، انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے سیلاب زدگان کیلئے لگائے گئے میٹرنل ہیلتھ آن ویلز بمقام چندر بھان نالا علی پور میں زچہ بچہ کیلئے علاج کی مکمل سہولتیں مہیا کی ہیں جس کے لئے تجربہ کار پیڈ یٹریشن ،گائنا کالوجسٹ ،لیب ٹیکنیشن سمیت میڈیکل کا عملہ سیلاب زدگان کی خدمت کیلئے موجود ہے ۔حاملہ خواتین کیلئے انتہائی تجربہ کارگائنا کالوجسٹ ،بچوں کے علاج کیلئے سپیشلسٹ پیڈز ڈاکٹر اور دیگر علاج معالجہ کیلئے نہایت تجربہ کار میڈیکل سٹاف موجود ہے ۔اس کے علاو ہ تمام ٹیسٹ،ملیریا،شوگر اور دیگر بیماریوں کی تشخیص اور علاج معالجہ کیلئے مفت سہولتیں میٹرنل ہیلتھ آن ویلز پر موجود ہیں۔تمام سیلاب زدگان بلا جھجھک اور کسی سفارش کے بجائے خود تشریف لائیں اور علاج معالجہ کی مفت سہولتوں سے مستفید ہوں،قدرتی آفات میں متاثرین کی بھرپور خدمت کیلئے ہمارا چاک و چوبند عملہ آپ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کیلئے ہمہ وقت حاضر خدمت ہے ۔