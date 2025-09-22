صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ایم پی اے قاسم ہنجرا عوامی مسائل کے حل میں سرگرم

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)سیاسی و سماجی رہنما قاری غلام شبیر گرمانی نے کہا ہے کہ سابق ایم پی اے ملک غلام قاسم ہنجرا ہر وقت عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے میں پیش پیش رہتے ہیں۔۔۔

انہوں نے کہا کہ ہنجرا خاندان خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے اور دیہی علاقوں کے مسائل کو ذاتی مسئلہ سمجھتے ہوئے کاشتکاروں کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تھانہ کچہری کی سیاست کا خاتمہ کیا جا سکے ۔قاری غلام شبیر نے کہا کہ ملک غلام قاسم ہنجرا نوجوانوں کے مقبول لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور حلقہ کی معروف شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق سابق ایم پی اے مسائل کے حل میں بلا تفریق عوامی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔

 

