کبیروالا میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر
جودھ پور(نمائندہ دنیا)کبیروالا میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور،حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے امداد کے منتظر ۔ چیئرمین سرائیکستان نوجوان تحریک مہر مظہر عباس کات نے کبیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔۔۔
انہوں نے کہا کہ دریائے راوی کے سیلاب نے گھروں، جانوروں، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے ۔ متاثرین نے بتایا کہ وہ خیموں یا کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مہر مظہر کات نے حکومت اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ نقصانات کا فوری ازالہ کیا جائے ، ورنہ سخت احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سردیاں قریب ہیں اور خیموں میں رہنا ناممکن ہوگا، اس لئے متاثرین کو فوری طور پر نئے گھر اور امداد فراہم کی جائے ۔