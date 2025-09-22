وارداتیں، شہری نقدی موٹرسائیکل ودیگر سامان سے محروم
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)چوری ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں شہری نقدی، موٹرسائیکل ودیگر سامان سے محروم ۔ تھانہ سٹی کی حدود میں نامعلوم چور محمد صدیق کے گھر سے پچاس ہزار نقدی اور سامان لے گئے۔۔۔
تھانہ صدر کی حدود میں تین ڈاکو اشفاق احمد سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر بھاگ گئے ۔ تھانہ گگو میں محمد شفیع کا ٹرانسفارمر دو لاکھ روپے مالیت کا چرا لیا گیا۔ اسی طرح شبیر احمد کا موٹر سائیکل اور عمران کا موبائل فون بھی نامعلوم چور لے گئے ۔ پولیس نے وارداتوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔