ناقص وغیر معیاری لمپی سکن ویکسین نہ لگوائیں، ڈاکٹر عزیز

  • ملتان
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )لمپی سکن کی ویکسین ایس او پیز کے مطابق لگائی جا رہی ہے ،جانوروں کوغیر معیاری اور ناقص ویکسین نہ لگوائیں، ترکی مارکہ ویکسین ہی بیماری سے بچاؤ میں مفید ہے۔۔۔

ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر عزیز نے میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کیا ۔انہوں نے بتایا کہ اگست میں 600 جانوروں کیلئے ویکسین دی گئی تھی جسے مجوزہ طریقہ کار کے تحت جانوروں کو لگایا گیا ،اب تین روز قبل کم و بیش 1400جانوروں کیلئے ویکسین موصول ہوئی ہے جومختلف علاقوں میں وبا کے رجسٹرڈ کیے گئے جانوروں میں لگائی جا رہی ہے ،تحصیل بھر میں موجود تمام جانوروں کیلئے میسر نہیں ہے‘مویشی پال حضرات ترکی کی تیار کردہ ویکسین ہی استعمال کریں ،دیگر کوئی ویکسین نہ لگوائیں، جعلی ناقص اور غیر معیاری ویکسین کی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں ،اس کے سد باب کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔

 

