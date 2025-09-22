وہاڑی ،مقامی ٹاؤن میں آج محفل میلاد مصطفی منعقد ہوگی
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام آج بعد نماز عشاء مقامی ٹاؤن میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفی منعقد ہوگی۔ تقریب میں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں عبدالرؤف روفی آف فیصل آباد خصوصی شرکت کریں گے۔۔۔
سعودی حکومت کے اعزاز یافتہ نعت خواں صاحبزادہ عبدالوہاب مدنی اینڈ برادران بھی نعت خوانی کریں گے ۔ محفل کے مہمان خصوصی میاں ثاقب خورشید ایم پی اے ہوں گے ۔ انتظامیہ کی جانب سے شرکاء میں قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ کے دو ٹکٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے ۔