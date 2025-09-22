گگومنڈی، سپیڈ بریکر نہ ہونے پرحادثات‘2جاں بحق
گگومنڈی (نامہ نگار)جی ٹی روڈ پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کے باعث ٹریفک حادثات معمول بن گئے ، دو دن میں بچی سمیت دو افراد جان کی بازی ہار گئے ۔تفصیلات کے مطابق شہریوں نے مطالبہ کیا ہے۔۔۔
کہ فوری طور پر علامہ اقبال چوک سے وارث شہید چوک تک سپیڈ بریکر بنائے جائیں۔ گگومنڈی جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا بے تحاشا رش ہے ، لاری اڈا، ڈسٹرکٹ پبلک سکول، گورنمنٹ بوائز سکول، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول، رورل ہیلتھ سنٹر اور نادرا آفس اس سڑک کے اطراف میں واقع ہیں۔ سکول اوقات کے دوران ٹریفک غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کے باعث گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی ہیں جس کے نتیجے میں حادثات روز کا معمول ہیں، دو دن میں 8 سالہ بچی حاجراں اور محمد امین نامی شہری سڑک پار کرتے ہوئے تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہوگئے ، متعدد بار شکایات درج کرائی گئیں مگر تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا سے مطالبہ کیا ہے کہ علامہ اقبال چوک سے وارث شہید چوک تک فوری طور پر سپیڈ بریکر بنائے جائیں۔