پی پی رہنماؤں کی زیر قیادت 300متاثرہ خاندان میں راشن تقسیم

  • ملتان
پی پی رہنماؤں کی زیر قیادت 300متاثرہ خاندان میں راشن تقسیم

مونڈکا،ماہڑہ (نامہ نگار)پیپلز پارٹی کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے ۔ رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان اور امیدوار صوبائی اسمبلی چوہدری عدنان خالد P-270کی قیادت میں موضع کانونی بستی شاہ والی میں 300 متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق امدادی سرگرمیوں میں خصوصی کاوش مہر شاکر سیال کی رہی جبکہ فنڈز کی تقسیم میں ملک عبدالرزاق، شکیل احمد بھٹی، جام جاوید، مہر راشد سیال، عرفان سیال، طاہر سیال، عدنان سیال، سید عامر شاہ سیکرٹری انفارمیشن سیول سوسائٹی اور حاجی فہیم نے اہم کردار ادا کیا ۔متاثرین نے اس فلاحی اقدام پر ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان اور ایم پی اے امیدوار چودھری عدنان خالد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے سیلاب زدگان کے لیے بڑا سہارا قرار دیا۔

 

