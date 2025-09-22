صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک میں جلد آئین کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا، عمران دھنوتر

  • ملتان
ملک میں جلد آئین کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا، عمران دھنوتر

مونڈکا (نامہ نگار)مجھے ہے حکم اذاں مہم انتہائی کامیاب رہی حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہئے کہ ملک پر آئین کی حکمرانی اور عدل و انصاف کا بول بالا ہونے کو ہے۔۔۔

ان خیالات کا اظہار ٹکٹ ہولڈر حلقہ میاں عمران دھنوتر نے کسان اتحاد ضلع مظفر گڑھ کے صدر میاں احسان دھنوتر، عمران جٹ کے ہمراہ متولی دربار غازی ابراہیم شاہ صاحبزادہ انیس محی الدین سے ملاقات کے دوران کیا ۔انہوں نے کہا کہ بزرگان دین کے مزارات رشدو ہدایت کے مرکز ہیں ،آج بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف ملک پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے بجائے عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ اور نظام چاہتی ہے ،اس لئے بانی پی ٹی آئی جیل میں قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جبکہ کارکن انکی ہدایات کی روشنی میں منظم انداز سے مصروف عمل ہیں ،مجھے ہے حکم اذاں مہم کامیابی سے جاری ہے ، اسی مہم کی برکت سے ملک سے ظلم و جبر کا خاتمہ ہوکر جلد عدل و انصاف کا پھریرا لہرائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر