ملک میں جلد آئین کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا، عمران دھنوتر
مونڈکا (نامہ نگار)مجھے ہے حکم اذاں مہم انتہائی کامیاب رہی حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہئے کہ ملک پر آئین کی حکمرانی اور عدل و انصاف کا بول بالا ہونے کو ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ٹکٹ ہولڈر حلقہ میاں عمران دھنوتر نے کسان اتحاد ضلع مظفر گڑھ کے صدر میاں احسان دھنوتر، عمران جٹ کے ہمراہ متولی دربار غازی ابراہیم شاہ صاحبزادہ انیس محی الدین سے ملاقات کے دوران کیا ۔انہوں نے کہا کہ بزرگان دین کے مزارات رشدو ہدایت کے مرکز ہیں ،آج بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف ملک پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے بجائے عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ اور نظام چاہتی ہے ،اس لئے بانی پی ٹی آئی جیل میں قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جبکہ کارکن انکی ہدایات کی روشنی میں منظم انداز سے مصروف عمل ہیں ،مجھے ہے حکم اذاں مہم کامیابی سے جاری ہے ، اسی مہم کی برکت سے ملک سے ظلم و جبر کا خاتمہ ہوکر جلد عدل و انصاف کا پھریرا لہرائے گا۔