پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ مسلم دنیا کیلئے سنگ میل،مظہر رخسار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدہ خطے کے امن و استحکام کیلئے سنگ میل ثابت ہوگا۔۔۔
دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور مسلم دنیا کا اتحاد بھی فروغ پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو نے مسلم دنیا کیلئے جو سوچ دی تھی، آج وہ عملی صورت اختیار کر رہی ہے ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ برادرانہ اور اعتماد پر مبنی رہے ہیں۔