سیلاب متاثرین کیلئے جلدریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائیگا،اعجاز نون
شجاع آباد (سٹی رپورٹر)سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز احمد نون نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور بھارتی آبی جارحیت کے باعث موجودہ سیلاب پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ثابت ہوا۔۔۔
مگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت اور اداروں کے بروقت اقدامات اور دن رات محنت سے صوبہ بڑی تباہی سے بچ گیا،پنجاب حکومت جلد متاثرین کی بحالی کے لیے تاریخی پیکیج کا اعلان کریں گی،متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔انہوں نے شجاع آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ نے خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور تمام آپریشنز کی نگرانی کی، پی ڈی ایم اے ، ریسکیو 1122، پولیس اور محکمہ آبپاشی سمیت تمام اداروں نے مل کر متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے اقدامات کیے ۔رانا اعجاز نون نے بتایا کہ بھوپت والا بند ٹوٹنے پر وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر سینئر وزراء کو شجاع آباد روانہ کیا جنہوں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر دفاعی لائن کو مضبوط کیا۔ جلالپور پیر والا میں پانی کے شدید دباؤ کے باعث بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ، تاہم دو دن میں شہر کے اطراف بند باندھ کر مزید تباہی سے بچایا گیا۔حالات سنگین ہیں، اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ اس موقع پر ممتاز ماہر تعلیم میاں الطاف حسین بودلہ ،معروف قانون دان سابق صدر بار بہرام خان ،سابق چیئرمین بلدیہ راؤ خالد سعید خان ،سیاسی و سماجی رہنما میر عادل جمشید، ساجد خان لنگاہ، اظہر خان جوئیہ خواجہ فاروق رانا مصطفی جکھڑ،ملک فاروق ریاض آرائیں،فاروق قریشی ،رانا شفیق ،ملک حفیظ اکبر دیگر موجود تھے ۔