ڈوبتے بچے کو بچاتے ہوئے 1شخص دریا میں ڈوب گیا
بورے والا (نمائندہ دنیا) نواحی بستی غلام فرید میں ایک شخص دریا میں ڈوبتے بچے کو بچاتے ہوئے خود ڈوب گیا، متوفی کی شناخت محمد اسلم کے نام سے ہوئی ہے۔۔۔
غلام فرید بستی کے قریب ایک بچہ دریائی پانی میں ڈوبنے لگا تو محمد اسلم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بچانے کے لئے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے بچے کو تو ڈوبنے سے بچا لیا مگر خود بے قابو لہروں میں بہہ کر لاپتہ ہوگیا۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122کی غوطہ خور ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور محمد اسلم کی تلاش شروع کر دی۔ علاقہ مکینوں نے واقعہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ محمد اسلم کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔