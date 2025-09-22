پی ایم ایم ایل کا سیلاب زدہ علاقے میں فری میڈیکل کیمپ
وہاڑی (خبرنگار ) پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع وہاڑی کے زیر اہتمام متاثرینِ سیلاب کیلئے موضع حسن شاہ، کرمپور میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس کی نگرانی ضلعی جنرل سیکرٹری رانا محمد شفیق نے کی۔۔۔
کیمپ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آصف خان چاچک، ڈاکٹر حسن سردار صادق، ڈاکٹر عاطف، ڈسٹرکٹ سرجن ڈی ایچ کیو وہاڑی ڈاکٹر عثمان ہاشم، ڈاکٹر عدیل بٹ، ہومیو ڈاکٹر ثاقب جلیل چودھری اور حکیم محمد منور سمیت مستند ڈاکٹرز شریک ہوئے جنہوں نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا، شوگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے اور مفت ادویات فراہم کیں۔ پیرا میڈیکل اسٹاف اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی سرگرم رہی جن میں محمد اکرم، عثمان حیدر، رانا محمد اعجاز، حافظ ذیشان، سفیان حیدر، محمد سنان، قمر اسلام، محمد علی، حافظ اسامہ، حافظ عزیر، محمد حمزہ، محمد احمد، رضوان شاہ، محمد ارشاد، محمد عقیل اور محمد اسد شامل تھے ۔ کیمپ میں متاثرین کیلئے کھانے کا خصوصی انتظام کیا گیا جبکہ بچوں میں بسکٹ اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے ۔ اس موقع پر سٹی جنرل سیکرٹری وہاڑی محمد فیصل کی سربراہی میں تاجران کے وفود نے بھی شرکت کی۔ کیمپ کے انعقاد میں قاری محمد اسرار (جنرل سیکرٹری کرمپور) نے خصوصی کردار ادا کیا۔