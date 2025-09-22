صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواب شہریار خان کا سیلاب متاثرہ خاندانوں کے دکھوں کا مداوا

  • ملتان
نواب شہریار خان کا سیلاب متاثرہ خاندانوں کے دکھوں کا مداوا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) سابق وزیر اعظم کے مشیر و سابق ایم پی اے نواب شہریار خان سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ۔ انہوں نے موضع جھیڈو، بستی موہلیاں، ٹبی جھیل اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق متاثرین میں کھانا اور پانی تقسیم کیا اور انکے مسائل سنے ۔انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت ان کا مشن ہے ، مشکل وقت میں عوام کو تنہا چھوڑنا انسانیت کے منافی ہے ۔ شہریار خان نے کہا کہ وہ حکومت سے کسانوں کے زرعی قرضے معاف کرانے اور متاثرہ گھروں کی تعمیر کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو آگاہ کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر