نواب شہریار خان کا سیلاب متاثرہ خاندانوں کے دکھوں کا مداوا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) سابق وزیر اعظم کے مشیر و سابق ایم پی اے نواب شہریار خان سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ۔ انہوں نے موضع جھیڈو، بستی موہلیاں، ٹبی جھیل اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق متاثرین میں کھانا اور پانی تقسیم کیا اور انکے مسائل سنے ۔انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت ان کا مشن ہے ، مشکل وقت میں عوام کو تنہا چھوڑنا انسانیت کے منافی ہے ۔ شہریار خان نے کہا کہ وہ حکومت سے کسانوں کے زرعی قرضے معاف کرانے اور متاثرہ گھروں کی تعمیر کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو آگاہ کریں گے ۔