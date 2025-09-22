صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ کیساتھ تعلقات ، مسلم دنیا میں وقار مزیدبلند ہوا‘ عاطف حسین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مسلم دنیا میں وقار بلند کیا ہے ۔ ایک طرف پاکستان ایٹمی قوت بن کر ناقابل تسخیر ہوا۔۔۔

 تو دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نے اسلامی دنیا میں ہمارے مقام کو مزید نمایاں کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات امن اور دوستی کا پیغام ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن ہی واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے ۔

 

