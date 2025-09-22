سعودیہ کیساتھ تعلقات ، مسلم دنیا میں وقار مزیدبلند ہوا‘ عاطف حسین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے رکن چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مسلم دنیا میں وقار بلند کیا ہے ۔ ایک طرف پاکستان ایٹمی قوت بن کر ناقابل تسخیر ہوا۔۔۔
تو دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نے اسلامی دنیا میں ہمارے مقام کو مزید نمایاں کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات امن اور دوستی کا پیغام ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن ہی واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے ۔