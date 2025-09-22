صوفیاء کرام نے دین الٰہی کا پیغام عام کیا، بابا حق نوازقادری
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) دربار عالیہ بابا اسماعیل قادری، بابا امام دین قادری و بابا ولی محمد قادری کے سجادہ نشین بابا حق نواز قادری نے کہا ہے کہ صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں عشقِ مصطفیٰؐ کی شمعیں روشن کیں۔۔۔
اور لاکھوں افراد کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔انہوں نے کہا کہ بزرگوں کے سالانہ عرس کی تقریبات 22اور 23 ستمبر کو شیخ فاضل روڈ گگو منڈی میں ہوں گی جن میں ختم شریف، قرآن خوانی، چادر پوشی، محفل سماع، پرچم کشائی اور کبڈی ٹورنامنٹ شامل ہوگا۔