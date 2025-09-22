صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ پر مزدوری کیلئے آنے والی خاتون سے ساتھی مزدوروں کی زیادتی

  • ملتان
بھٹہ پر مزدوری کیلئے آنے والی خاتون سے ساتھی مزدوروں کی زیادتی

بورے والا(سٹی رپورٹر )بھٹہ پر مزدوری کیلئے آنے والی خاتون کو ساتھی مزدوروں نے زبردستی بے آبرو کر دیا ۔متاثرہ (ن)تھانہ فتح شاہ کے علاقہ نواحی گاؤں 329 ای بی بوریوالا میں اسلم بسرا کے۔۔۔

 بھٹہ پر مزدوری کیلئے آئی جس کو بھٹہ پر کام کرتے ہوئے مزدور ارشد نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ اس کا ساتھی رفیق پہرہ دیتا رہا ۔دوسرے واقعہ میں تھانہ صدر بوریوالا کی حدود میں تسنیم اختر کی بیٹی ایمان فاطمہ سے اوباش صفدر عباس نے زبردستی غلط حرکات کی کوشش کی ۔

 

