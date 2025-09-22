مخدوم رشید میں گیس بندش کیخلاف صارفین سراپا احتجاج
مخدوم رشید(نامہ نگار)سوئی گیس کی بندش اور کم دورانیہ کیخلاف صارفین سراپا احتجاج بن گئے ۔ شہریوں غلام عباس شاہ ، حشمت شاہ ، شہزاد ہاشمی ، جواد ہاشمی، محمد عمران ، رمضان ، رضوان ، کامران شاہ ، محمد نوید ، شیر زمان ، تیمور شاہ و دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ۔۔۔
مخدوم رشید شہر میں سوئی گیس کا کئی سال سے دورانیہ بہت کم ہے جس وجہ سے آفس میں کام کرنے والے افراد، سکول میں پڑھنے والوں بچوں سمیت والدین بہت پریشان ہیں ۔ چوبیس گھنٹے میں سوئی گیس کا مکمل دورانیہ تین سے چار گھنٹے ہے ، سوئی گیس صبح 6بجے آتی ہے جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہے جبکہ صبح کی نماز کا وقت 6بجے کے بعد ختم ہورہا ہے ، نماز پڑھنے کے بعد بچوں کے لئے کھانا بنانا اور سکول کی تیاری کرانا بہت مشکل ہوگیا ہے ، گیس پر کھانا تیار نہ ہونے کی وجہ سے لکڑیوں کی آگ پر کھانا تیار کیا جاتا ہے جس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور بچے سکول بھی دیر سے پہنچتے ہیں ، اسی طرح دوپہر کا دورانیہ بھی ایک گھنٹہ ہے جس میں کھانا وقت پر تیار نہیں ہوسکتا جبکہ رات کو بھی سوئی گیس کا دورانیہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے جو مکمل کھانا تیار کرنے کے لئے ناکافی وقت ہے ، اہل علاقہ نے کمشنر ملتان ، ڈپٹی کمشنر ملتان اور سوئی گیس کے اعلیٰ افسروں سے اپیل کی ہے کہ سوئی گیس کی بندش ختم کی جائے تاکہ آفس جانے والے افراد اور بچے وقت پر ناشتہ کر کے سکول پہنچ سکیں۔