کم عمر رکشہ ڈرائیوروں کی بھرمار‘ حادثات معمول بن گئے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)شہر بھر میں کم عمر رکشہ ڈرائیوروں کی بھرمار نے ٹریفک حادثات کو معمول بنادیا ہے ۔ یہ ڈرائیور نہ صرف شہر میں بلکہ گردونواح میں بھی 6 سیٹوں کے رکشے میں 10، 10 افراد کو بٹھا کر لے جاتے ہیں۔۔۔
متعدد ڈرائیوروں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہیں۔ تیز رفتاری اور ریس کے باعث پیدل چلنے والے افراد بھی حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی قیمتی جانیں کم عمر رکشہ ڈرائیوروں کی لاپرواہی کی نذر ہو چکی ہیں۔ متعدد بار ٹریفک پولیس افسروں کو آگاہ کیا گیا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔