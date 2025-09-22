صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بھکاریوں کی بڑھتی تعداد ، مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نگرانی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں بھکاریوں کی بڑھتی تعداد کے باعث حساس اداروں نے مشکوک سرگرمیوں کی نگرانی سخت کرنے کی سفارش کی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق بھیک منگوانے کے لیے منظم گروہ سرگرم ہیں جو مختلف اضلاع سے بچوں کو اغواء کرکے مبینہ طور پر انہیں نشہ کا عادی بناتے اور مصنوعی معذور بنا کر بھیک منگواتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کی بڑی تعداد بھی ان سرگرمیوں میں شامل ہے جن میں نوجوان لڑکیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو کارروائی کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

