غیر معیاری گولی ٹافی‘ پاپڑ اور سلانٹی فروخت، بچے بیمار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کی غفلت کے باعث خانیوال شہر اور گردونواح میں غیر معیاری گولی ٹافی، پاپڑ اور سلانٹی کی کھلے عام فروخت جاری ہے جس سے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار جعلی کمپنیوں کا غیر معیاری مال بلا خوف و خطر فروخت کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بچوں کی سلانٹی کے پیکٹ درج شدہ مینوفیکچرنگ تاریخ سے قبل ہی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ عوامی و سماجی حلقوں نے بتایا کہ مضر صحت اشیاء کھانے سے بچوں میں پیٹ اور دیگر امراض بڑھتے جارہے ہیں جبکہ فوڈ اتھارٹی یا انتظامیہ کی جانب سے کوئی چیکنگ نہیں کی جاتی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ جعلی کمپنیوں کا مال مشہور برانڈز کے لیبل لگا کر فروخت ہورہا ہے لیکن متعلقہ حکام کارروائی سے گریزاں ہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔