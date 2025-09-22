صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری گولی ٹافی‘ پاپڑ اور سلانٹی فروخت، بچے بیمار

  • ملتان
غیر معیاری گولی ٹافی‘ پاپڑ اور سلانٹی فروخت، بچے بیمار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی کی غفلت کے باعث خانیوال شہر اور گردونواح میں غیر معیاری گولی ٹافی، پاپڑ اور سلانٹی کی کھلے عام فروخت جاری ہے جس سے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں۔۔۔

تفصیلات کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار جعلی کمپنیوں کا غیر معیاری مال بلا خوف و خطر فروخت کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بچوں کی سلانٹی کے پیکٹ درج شدہ مینوفیکچرنگ تاریخ سے قبل ہی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ عوامی و سماجی حلقوں نے بتایا کہ مضر صحت اشیاء کھانے سے بچوں میں پیٹ اور دیگر امراض بڑھتے جارہے ہیں جبکہ فوڈ اتھارٹی یا انتظامیہ کی جانب سے کوئی چیکنگ نہیں کی جاتی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ جعلی کمپنیوں کا مال مشہور برانڈز کے لیبل لگا کر فروخت ہورہا ہے لیکن متعلقہ حکام کارروائی سے گریزاں ہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر