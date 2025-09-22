صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکیدار محمد اشرف حبیب انتقال کرگئے

  • ملتان
ٹھیکیدار محمد اشرف حبیب انتقال کرگئے

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر نامہ نگار )ٹھیکدار محمد اسلم مرحوم کے بھائی سماجی شخصیت ٹھیکیدار محمد اشرف حبیب عرف پپو جن انتقال کرگئے ۔ مرحوم کی نماز جنازہ لطیف گراؤنڈ 168 دس آر میں ادا کی گئی۔۔۔

نماز جنازہ میں سیاسی ،سماجی ،مذہبی وتاجر رہنماؤں ، عزیز و اقارب اورہر مکتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعدازاں مرحوم کو آبائی قبرستان سپرد خاک کردیا گیا۔نماز جنازہ ان کے بیٹے حافظ حبیب احمد نے پڑھائی جبکہ خصوصی دعا پیر سید طاہر ابرار شاہ نے کرائی ۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے ختم قل خوانی آج خلییہ مسجد کوٹ آلہ سنگھ میں ہوگی، اجتماعی دعا ٹھیک 9بجے صبح ہوگی۔

 

