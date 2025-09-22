صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام متاثرین کیلئے جھولی پھیلاؤ مہم

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹ ادو کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جھولی پھیلاؤ مہم کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں، تاجروں اور سماجی شخصیات نے بھرپور عطیات دیے۔۔۔

مہم کی صدارت صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹ ادو حبیب طارق نے کی جبکہ فرقان آصف بزدار چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن کوٹ ادو اور شیخ عثمان صدر انجمن تاجران خصوصی طور پر شریک ہوئے ۔مرکزی مارکیٹوں میں الخدمت کے رضاکاروں نے عوام سے عطیات جمع کیے ۔ شہریوں نے دل کھول کر تعاون کیا اور الخدمت کی ماضی کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ الخدمت ہمیشہ خدمتِ خلق کے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں نظر آتی ہے ۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ بھی اس کارِ خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

 

