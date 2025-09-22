صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے پر قتل‘ متعدد افراد زخمی ہونے پر 34افراد کیخلاف مقدمہ

  • ملتان
لڑائی جھگڑے پر قتل‘ متعدد افراد زخمی ہونے پر 34افراد کیخلاف مقدمہ

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)تھانہ صدر کی حدود میں جھگڑا کے نتیجہ میں قتل اور زخمی ہونے پر پولیس نے کرم دین کی مدعیت میں 24نامزد اور10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔

 509 ای بی میں خالد بشیر وغیرہ 24نامزد اور 10نامعلوم افراد نے گھر گھس کر حملہ کر دیا تھا جس سے افضل جاں بحق اسلام عدنان اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، دانت توڈ ڈالے ۔پولیس تھانہ صدر نے کرم دین کی مدعیت میں 24نامزد اور 10نامعلوم افراد کے خلاف قتل اقدام قتل دانت توڈنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر