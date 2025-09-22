لڑائی جھگڑے پر قتل‘ متعدد افراد زخمی ہونے پر 34افراد کیخلاف مقدمہ
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)تھانہ صدر کی حدود میں جھگڑا کے نتیجہ میں قتل اور زخمی ہونے پر پولیس نے کرم دین کی مدعیت میں 24نامزد اور10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔
509 ای بی میں خالد بشیر وغیرہ 24نامزد اور 10نامعلوم افراد نے گھر گھس کر حملہ کر دیا تھا جس سے افضل جاں بحق اسلام عدنان اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، دانت توڈ ڈالے ۔پولیس تھانہ صدر نے کرم دین کی مدعیت میں 24نامزد اور 10نامعلوم افراد کے خلاف قتل اقدام قتل دانت توڈنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔