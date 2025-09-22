صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالامیں ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے شہری جاں بحق

  • ملتان
بوریوالامیں ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے شہری جاں بحق

بورے والا (نمائندہ دنیا)جملیرا روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے شہری جاں بحق جبکہ اس کی اہلیہ شدید زخمی ہوگئی۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت محمد افضل سکنہ جملیرا کے نام سے ہوئی ہے۔۔۔

تفصیل کے مطابق محمد افضل اپنی اہلیہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جملیرا روڈ پر جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں محمد افضل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔علاقہ مکینوں نے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس روڈ پر تیز رفتاری اور بھاری گاڑیوں کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تیز رفتاری روکنے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں۔

 

