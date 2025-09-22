صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، ریاضہ گینگ کے دو کارندے گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائی، ریاضہ گینگ کے دو کارندے گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ راجہ رام نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ ریاض عرف ریاضہ گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزموں میں ریاض عرف ریاضہ اور اس کا ساتھی عادل شامل ہیں۔۔۔

جو موٹر سائیکل چوری اور رابری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے ۔پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا، جس میں ایک موٹر سائیکل اور55ہزار روپے نقدی شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزموں نے چھ مقدمات میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔پولیس ٹیموں نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ملزموں کو گرفتار کیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس پی صدر ڈاکٹر خدیجہ عمر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ راجہ رام فاروق اختر اور ان کی ٹیم نے بھرپور محنت کے بعد ملزمان کو حراست میں لیا۔پولیس نے برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کردیا، جنہوں نے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم

ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی

حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کیلئے باعث اعزاز : راغب نعیمی

دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر