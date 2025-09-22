پولیس کی کارروائی، ریاضہ گینگ کے دو کارندے گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ راجہ رام نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ ریاض عرف ریاضہ گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کرلیا۔ گرفتار ملزموں میں ریاض عرف ریاضہ اور اس کا ساتھی عادل شامل ہیں۔۔۔
جو موٹر سائیکل چوری اور رابری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے ۔پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا، جس میں ایک موٹر سائیکل اور55ہزار روپے نقدی شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزموں نے چھ مقدمات میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔پولیس ٹیموں نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ملزموں کو گرفتار کیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس پی صدر ڈاکٹر خدیجہ عمر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ راجہ رام فاروق اختر اور ان کی ٹیم نے بھرپور محنت کے بعد ملزمان کو حراست میں لیا۔پولیس نے برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کردیا، جنہوں نے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔