سیلاب:پولیس کی امدادی سرگرمیاں، 150راشن بیگ تقسیم
لودھراں،کہروڑپکا(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا )لودھراں پولیس سیلاب متاثرین کی امداد میں پیش پیش ،150 متاثرہ گھرانوں میں راشن بیگ تقسیم۔ تفصیل کے مطابق کہروڑپکا کے موضع بہاول گڑھ میں سیلاب متاثرین کے کیمپ میں ڈی پی او لودہراں علی بن طارق نے۔۔۔
ایس ایچ اوز عامر ندیم گجر اور پیرن دتہ کے ہمراہ 150 راشن بیگز تقسیم کئے اور بتایا کہ ضلعی پولیس کی جانب سے 1 ہزار متاثرہ گھرانوں کو راشن بیگ تقسیم کیے جائیں گے ،راشن بیگز میں آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں ،سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی ،انہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ، متاثرین کسی قسم کی پریشانی میں مدد کیلئے پولیس سے رابطہ کریں۔