ماں کا دودھ بچوں کی بہترین غذائی و روحانی ضرورت،ڈاکٹر ریاض
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی ملتان فیکلٹی آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے زیر اہتمام اور یونیسیف کے تعاون سے \"ماں کا دودھ ترجیحی حق ہے \" کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔۔۔
ڈین فیکلٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض نے کہا کہ تحقیق سے ثابت ہے ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں غذائی کمی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ دودھ بچے کو نہ صرف کیلوریز بلکہ آئرن، کیلشیم اور وٹامن ڈی جیسی بنیادی غذائیت فراہم کرتا ہے جو ہڈیوں، دماغ اور پٹھوں کی مضبوطی کے لئے ضروری ہیں۔ڈی جی ہیلتھ ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر سید علی محمد مہدی نے کہا کہ بریسٹ فیڈنگ صرف بچے کی صحت کے لئے نہیں بلکہ ماں کے لئے بھی فائدہ مند ہے ۔ یہ ماں کو بریسٹ کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے امراض سے محفوظ رکھتی ہے اور ماں اور بچے کے درمیان ایک لازوال روحانی و جذباتی رشتہ قائم کرتی ہے ۔یونیسیف پاکستان کے ڈائریکٹر پلاننگ کمیشن اینڈ ڈیٹا اینالسٹ محمد نعمان غنی نے کہا کہ ادارہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ کوئی بچہ ماں کے دودھ سے محروم نہ رہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈبے کا دودھ یا کوئی بھی مصنوعی غذا ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔