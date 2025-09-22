سیلاب،انفراسٹرکچر بحالی کا آغاز کردیا،وسیم حامد
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ضلعی انتظامیہ ملتان نے سیلابی پانی اترنے کے بعد متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کا آغاز کردیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی ہدایت پر بھاری مشینری موقع پر پہنچا دی گئی۔۔۔
جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو نقصانات کا تخمینہ لگانے اور ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق پہلے مرحلے میں مختلف مواضعات کی رابطہ سڑکوں کی مرمت پر کام جاری ہے ۔ ساتھ ہی بجلی، گیس اور واٹر سپلائی کی فوری بحالی کے اقدامات بھی کئے جا رہے ہیں تاکہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔انتظامیہ کی ٹیمیں جلد گھر گھر سروے کا آغاز کریں گی تاکہ نقصانات کا درست تخمینہ لگایا جا سکے اور متاثرہ خاندانوں کو امدادی پیکیج فراہم کیا جا سکے ۔علاوہ ازیں، متاثرہ علاقوں میں جراثیم کش ادویات کے سپرے اور ضروری ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ وبائی امراض کے خطرے کو کم کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ پانی کے نکاس کے لئے ڈی واٹرنگ مشینیں بھی متاثرہ علاقوں میں بھیج دی گئی ہیں تاکہ روزمرہ زندگی کے معمولات جلد بحال ہوسکیں۔