سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ مہربان ریلیف کیمپ میں مخیر حضرات کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔

متاثرین کو راشن، خشک میوہ جات، کپڑے ، بستر، کمبل اور دیگر اشیائے ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ بھی کھانا، راشن اور طبی سہولتیں مہیا کر رہی ہے تاکہ متاثرین کی مشکلات کم ہوں۔انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں کی فراہمی جاری رہے گی۔

 

