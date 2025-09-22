ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات
رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی محترمہ صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد’ چوہدری منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ سے ملاقات’پی ٹی آئی کا ضلعی جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔۔۔
اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی صائمہ کنول نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے ’پی ٹی آئی نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے ’ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو تمام سیاسی جھوٹے مقدمات سے باعزت بری کریں گی ۔