صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

  • ملتان
ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی محترمہ صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد’ چوہدری منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ سے ملاقات’پی ٹی آئی کا ضلعی جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔۔۔

 اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی صائمہ کنول نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے ’پی ٹی آئی نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے ’ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو تمام سیاسی جھوٹے مقدمات سے باعزت بری کریں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر