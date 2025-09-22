سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے جلالپور پیروالہ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا خصوصی دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرہ افراد اور ان کے جانوروں کے لئے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر سیکرٹری زراعت نے جانوروں کی خوراک، ونڈا، سبز چارہ اور سائلیج کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقات کرکے کھانے ، رہائش، صحت کی سہولتوں کے ساتھ جانوروں کے علاج اور چارے کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔افتخار علی سہو نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے جانوروں کے لئے چارہ، ونڈا، توڑی اور سائلیج وافر مقدار میں فراہم کیا جا رہا ہے ، جبکہ علاج اور ویکسی نیشن کے بہترین انتظامات بھی کئے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں فصلوں کے نقصانات کے تخمینے کے لئے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جو گاؤں گاؤں جا کر سروے کریں گی۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ زراعت اور لائیو اسٹاک مشترکہ حکمت عملی کے تحت متاثرین کو ریلیف پہنچا رہے ہیں۔ سیکرٹری زراعت نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب جلد ہی کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لئے خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گی۔