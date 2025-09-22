حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان
ملتان (وقائع نگار خصوصی) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے جلالپور پیر والہ کے پرانے فلڈ بند اور متاثرہ موٹر وے کا معائنہ کیا۔ ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ دورے کے دوران انہوں نے پرانے فلڈ بند کو محفوظ اور مضبوط قرار دیا۔۔۔
بعد ازاں کمشنر نے نوراجہ بھٹہ فلڈ بند کا جائزہ لیا جہاں چار مقامات پر شگاف موجود تھے ۔ ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کی بھاری مشینری کے ذریعے شگاف پُر کرنے کا عمل جاری ہے ۔ اس موقع پر کمشنر نے ہدایت کی کہ شگاف فوری طور پر بھرے جائیں تاکہ دریائے ستلج کا پانی موٹروے کے اطراف پانڈنگ ایریا میں داخل نہ ہو سکے ۔عامر کریم خاں نے فلڈ بند کی اپ گریڈیشن اور مرمتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ ریلیف سرگرمیوں میں مزید بہتری لائی جائے اور متاثرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔