سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ
ملتان( شاہدلودھی سے )سیلاب متاثر علاقوں میں ٹینٹس میں سکول قائم کرنے کافیصلہ ،تیاریاں شروع کردی گئیں تفصیل کے مطابق ملتان میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں تدریسی سرگرمیاں شروع کرنے کافیصلہ کرلیا اوربحالی کا کام شروع کردیا گیاہے۔۔۔
پہلے مرحلے میں ایسے سکول جہاں ابھی سیلا بی پانی کھڑا ہے یا ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے ان کی جگہ کلاسز ٹینٹس میں لگائی جائیں گی تاکہ بچوں کا تعلیمی ہرج نہ ہو۔اس سلسلے میں سی ای او ایجوکیشن ملتان ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ کا کہنا ہے کہ ہمارے 153 سکول سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ملتان سٹی اور صدر میں 8سکولوں میں ریلیف کیمپ لگائے تھے جو اب خالی ہوچکے ہیں ان میں کلاسز شروع کی جائیں گی جبکہ سیلابی علاقوں کے سکولوں کو پہلے بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ سے چیک کرایا جائے گا جبکہ تحصیل شجاع آباد اور جلالپور پیروالا میں تاحال سیلابی پانی موجود ہے کچھ ایسے سکول ہیں جن کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے کچھ ایسے ہیں جن تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے ان کی بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے کہ کیسے عملہ وہاں جاکر عمارت کو چیک کرے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ایکسس ہورہی ہے ان سکولوں کو بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ سے ویریفائی کروانے کے بعد وہاں پہ اپنی اکیڈمک ایکٹیوٹی شروع کریں اور جہاں پہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ آبادی بھی وہاں پہ کم ہے اور سکول بھی ابھی فنکشنل نہیں ہو سکتے تو وہاں ہم کوشش کریں گے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ کے وہاں پرکوئی ٹینٹ یاشامیانے میں سکول قائم کردیں تاکہ وہاں پہ جتنی آبادی ہو وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو تدریس کا عمل مکمل کرایا جائے ، سیلابی علاقوں میں تدریسی سرگرمیاں شروع کرنے کیلئے پورا ڈیپارٹمنٹ متحرک ہے۔