  • ملتان
میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) انتظامیہ نے جنوبی پنجاب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصان کی تفصیلات طلب کرلی ہیں اور ریجن بھر کے تمام آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی ہے۔۔۔

 کہ فوری طورپر سے متاثرہونے والے علاقوں کا مکمل سروے کرکے پولز، ٹرانسفارمرز، میٹرز ، کنڈکٹرز اور دیگر میٹریل کی رپورٹ تیار کی جائے ۔ جنرل منیجر آپریشن میپکو انجینئر محمد اکرم سیال نے کہا کہ ریجن میں سیلابی پانی اُترنے والے علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔6اضلاع میں 51ہزارصارفین کی بجلی کی سپلائی بحال کردی گئی۔ جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں151فیڈرز سے بجلی کی ترسیل جزوی طورپر جبکہ 23فیڈرز سے مکمل بحال کی گئی ہے ۔ضلع ملتان کے 5ہزار422، ضلع ساہیوال میں 15ہزار559،ضلع بہاولپور میں 15، ضلع خانیوال میں 15ہزار579، ضلع بہاولنگر میں 2 ہزار213، ضلع مظفرگڑھ میں11 ہزار939اورضلع کوٹ ادو میں 235صارفین کی بجلی بحال کردی گئی ہے ۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں سیلابی پانی کم ہونے کے باعث فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات سرانجام دینے والے میپکو اہلکار بجلی بحال کرنے کے لئے تیار ہیں اور میپکو سرکلوں کے کنٹرول رومزکے افسر ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں ۔ ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو کبیروالہ ڈویژن ملک کاظم اعوان کی سربراہی میں ٹیموں نے سرائے سدھو اور کبیروالہ سب ڈویژنوں کے علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بجلی کی بحالی کا کام شروع کردیا۔ 11کے وی قتال پور فیڈر پر دارا محرم برانچ جو سیلاب کی وجہ سے راوی دریا پر معطل ہوگئی تھی ۔ عملے نے مکمل طورپر بجلی کی سپلائی بحال کردی ۔

 

