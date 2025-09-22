صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دودھ مافیا کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں

  • ملتان
ملتان، ڈیرہ غازی خان (لیڈی رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ماہا سعید کی سربراہی میں 257 ای بی بورے والا کے ملک کولیکشن سنٹر پر چھاپہ مارا گیا۔۔۔

 جہاں پاؤڈر اور کیمیکلز کی ملاوٹ سے دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔ موقع پر 200 لٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا، کولیکشن سنٹر بند اور مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے مطابق ملاوٹ شدہ دودھ دراصل \\\"سفید زہر\\\" ہے جو شہریوں کی صحت کے لئے سنگین خطرہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا تاکہ عوام کو معیاری خوراک فراہم کی جا سکے ۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈیرہ غازی خان، مظفرگڑھ اور راجن پور میں بھی متعدد کارروائیاں کیں۔ سرور والی سبزی منڈی ڈی جی خان میں کریانہ سٹور کو صفائی کے ناقص انتظامات پر 14 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ تونسہ شریف میں ڈسٹری بیوٹر یونٹ کو ایکسپائرڈ اشیاء رکھنے پر 12 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ایم ایم روڈ چوک سرور شہید مظفرگڑھ میں 3 ملک شاپس کو پانی ملا دودھ فروخت کرنے پر 60 ہزار روپے جرمانے عائدکئے گئے ۔ علی پور روڈ، اڈا لیاقت مظفرگڑھ میں 3 کریانہ سٹورز کو ایکسپائرڈ آئٹمز فروخت کرنے پر 40 ہزار روپے جرمانے ہوئے ۔

 

