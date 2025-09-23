ڈاکٹر سارہ عنبر کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ
ملتان (خصوصی رپورٹر)دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اردو کی پی ایچ ڈی سکالر ڈاکٹر سارہ عنبر کو کامیاب مجلسی دفاع کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کر دی گئی۔۔۔
ترجمان کے مطابق ان کے مقالے کا عنوان ’’مجید امجد اور شیمس ہینی کی شعری کائنات (تقابلی مطالعہ)‘‘ ہے جس کی نگران ڈاکٹر شاہدہ رسول تھیں۔ تقریب میں بیرونی ممتحنین میں بھارت سے ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب، ترکی سے ایکیوت کسمیر اور پاکستان سے ڈاکٹر سید عامر سہیل شریک ہوئے ۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد، پروفیسر ایمریطس ڈاکٹر شگفتہ حسین اور ڈاکٹر نجمہ عثمان بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر سید عامر سہیل نے اس مجلسی دفاع کو تاریخی قرار دیا۔