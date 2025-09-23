صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں جدید سہولتوں سے آراستہ سکول بنانے کا منصوبہ شروع

  • ملتان
ملتان میں جدید سہولتوں سے آراستہ سکول بنانے کا منصوبہ شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان سمیت صوبے بھر میں جدید سہولتوں سے آراستہ ’’ایمینینس سکول’’ قائم کرنے کا منصوبہ شروع ہوگیا ہے ۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے میں 72 جدید سکول بنانے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔

جن میں طلبا و طالبات کو اعلیٰ معیار کی تعلیم اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے کے مطابق ہر ضلع میں دو سکولوں کو ’’ایمینینس سکول‘‘ کا درجہ دیا جائے گا جن میں ایک لڑکوں اور دوسرا لڑکیوں کے لیے ہوگا۔ ان سکولوں میں کلاس روم، واش روم بلاک، معیاری فرنیچر، معلوماتی ٹیکنالوجی اور سائنسی تجربہ گاہیں قائم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدانوں کی حالت بھی بہتر بنائی جائے گی تاکہ طلبہ جسمانی سرگرمیوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔حکومت نے واضح کیا ہے کہ ہر سکول پر اوسطاً پانچ کروڑ روپے لاگت آئے گی جو سکول مینجمنٹ کونسل کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے ۔ ان سکولوں میں جدید سائنسی تجربہ گاہوں کے علاوہ آن لائن تدریسی نظام، ڈیجیٹل لائبریریاں اور عملی تربیت کے منصوبے شامل ہوں گے تاکہ طلبہ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق معیاری تعلیم دی جا سکے ۔ اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے خصوصی تربیتی ورکشاپس بھی منعقد کی جائیں گی۔حکومتی ذرائع کے مطابق یہ سکول صرف معیاری نصاب کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس