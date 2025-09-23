ملتان میں جدید سہولتوں سے آراستہ سکول بنانے کا منصوبہ شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان سمیت صوبے بھر میں جدید سہولتوں سے آراستہ ’’ایمینینس سکول’’ قائم کرنے کا منصوبہ شروع ہوگیا ہے ۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے میں 72 جدید سکول بنانے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔
جن میں طلبا و طالبات کو اعلیٰ معیار کی تعلیم اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے کے مطابق ہر ضلع میں دو سکولوں کو ’’ایمینینس سکول‘‘ کا درجہ دیا جائے گا جن میں ایک لڑکوں اور دوسرا لڑکیوں کے لیے ہوگا۔ ان سکولوں میں کلاس روم، واش روم بلاک، معیاری فرنیچر، معلوماتی ٹیکنالوجی اور سائنسی تجربہ گاہیں قائم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدانوں کی حالت بھی بہتر بنائی جائے گی تاکہ طلبہ جسمانی سرگرمیوں میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔حکومت نے واضح کیا ہے کہ ہر سکول پر اوسطاً پانچ کروڑ روپے لاگت آئے گی جو سکول مینجمنٹ کونسل کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے ۔ ان سکولوں میں جدید سائنسی تجربہ گاہوں کے علاوہ آن لائن تدریسی نظام، ڈیجیٹل لائبریریاں اور عملی تربیت کے منصوبے شامل ہوں گے تاکہ طلبہ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق معیاری تعلیم دی جا سکے ۔ اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے خصوصی تربیتی ورکشاپس بھی منعقد کی جائیں گی۔حکومتی ذرائع کے مطابق یہ سکول صرف معیاری نصاب کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے ۔