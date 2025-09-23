سیرت طیبہ پر عمل دارین کی فلاح و نجات کا ضامن، علماء کرام
ملتان (کرائم رپورٹر) تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور الجامعتہ الاسلامیہ العالمیہ کے شیخ الحدیث علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی ودیگر علماء کرائم نے مرکزی قدیمی جامع مسجد ممتاز آباد میں میلادالنبی ؐ کی۔۔۔
سالانہ محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور اکرم ؐ کی حیات مقدسہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے ۔ عالم اسلام اگر سیرت طیبہ پر عمل کرے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ممکن ہے ۔مقررین نے کہا کہ میلادالنبی ؐ کا جشن منانا اور اس پر اظہار مسرت کرنا امت محمدیہ کا صدیوں پرانا شعار ہے ۔محفل میں محمد عادل قریشی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا جبکہ راو شجاعت علی، محمد فاضل قریشی، منصور قریشی اور صاحبزادہ احمد مشتاق خان مہمانان خصوصی تھے ۔