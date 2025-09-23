صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت طیبہ پر عمل دارین کی فلاح و نجات کا ضامن، علماء کرام

  • ملتان
سیرت طیبہ پر عمل دارین کی فلاح و نجات کا ضامن، علماء کرام

ملتان (کرائم رپورٹر) تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور الجامعتہ الاسلامیہ العالمیہ کے شیخ الحدیث علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی ودیگر علماء کرائم نے مرکزی قدیمی جامع مسجد ممتاز آباد میں میلادالنبی ؐ کی۔۔۔

 سالانہ محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور اکرم ؐ کی حیات مقدسہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے ۔ عالم اسلام اگر سیرت طیبہ پر عمل کرے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ممکن ہے ۔مقررین نے کہا کہ میلادالنبی ؐ کا جشن منانا اور اس پر اظہار مسرت کرنا امت محمدیہ کا صدیوں پرانا شعار ہے ۔محفل میں محمد عادل قریشی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا جبکہ راو شجاعت علی، محمد فاضل قریشی، منصور قریشی اور صاحبزادہ احمد مشتاق خان مہمانان خصوصی تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس