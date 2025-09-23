صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تونسہ بیراج پر سمگلنگ کی کوشش ناکام‘ لاکھوں کا آٹا برآمد

  • ملتان
تونسہ بیراج پر سمگلنگ کی کوشش ناکام‘ لاکھوں کا آٹا برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں گندم اور آٹے کی ذخیرہ اندوزی و سمگلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔۔۔۔

 اس سلسلہ میں گزشتہ روز محکمہ خوراک اور پولیس نے ہیڈ تونسہ بیراج پر چیکنگ کے دوران ایک ٹرک نمبر 182/BRIکو روکا۔ تلاشی لینے پر فیضان فلور ملز علی پور سے لوڈ کیا گیا 315بوری آٹا برآمد ہوا جس کی مالیت تقریباً 15لاکھ روپے ہے ۔ ڈرائیور شکیل حسین کوئی فوڈ گرین لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔ پولیس نے آٹا اور ٹرک قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کردی۔ محکمہ خوراک کے حکام نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف فوری مقدمات درج کئے جائیں گے تاکہ گندم اور آٹے کی دستیابی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس