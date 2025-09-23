تونسہ بیراج پر سمگلنگ کی کوشش ناکام‘ لاکھوں کا آٹا برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں گندم اور آٹے کی ذخیرہ اندوزی و سمگلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔۔۔۔
اس سلسلہ میں گزشتہ روز محکمہ خوراک اور پولیس نے ہیڈ تونسہ بیراج پر چیکنگ کے دوران ایک ٹرک نمبر 182/BRIکو روکا۔ تلاشی لینے پر فیضان فلور ملز علی پور سے لوڈ کیا گیا 315بوری آٹا برآمد ہوا جس کی مالیت تقریباً 15لاکھ روپے ہے ۔ ڈرائیور شکیل حسین کوئی فوڈ گرین لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔ پولیس نے آٹا اور ٹرک قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کردی۔ محکمہ خوراک کے حکام نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف فوری مقدمات درج کئے جائیں گے تاکہ گندم اور آٹے کی دستیابی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔