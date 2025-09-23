صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان‘ سعودیہ دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل:وسیم شیخ

  • ملتان
پاکستان‘ سعودیہ دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل:وسیم شیخ

میلسی (نامہ نگار) نیشنل جسٹس اینڈ پیس کمیشن ضلع وہاڑی کے ایڈمنسٹریٹر وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والا دفاعی معاہدہ ایک تاریخی سنگ میل ہے ۔۔۔

، جس سے دونوں ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے ہمیشہ ہر اہم معاملے پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے ، جبکہ پاکستان نے بھی ہر موقع پر سعودی عرب کے دفاع کو اولین ترجیح دی ہے ۔ وسیم احمد شیخ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ آگے چل کر عالم اسلام کے اتحاد کا باعث بنے گا اور امت مسلمہ کو مزید قریب لائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس