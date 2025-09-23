پاکستان‘ سعودیہ دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل:وسیم شیخ
میلسی (نامہ نگار) نیشنل جسٹس اینڈ پیس کمیشن ضلع وہاڑی کے ایڈمنسٹریٹر وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والا دفاعی معاہدہ ایک تاریخی سنگ میل ہے ۔۔۔
، جس سے دونوں ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے ہمیشہ ہر اہم معاملے پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے ، جبکہ پاکستان نے بھی ہر موقع پر سعودی عرب کے دفاع کو اولین ترجیح دی ہے ۔ وسیم احمد شیخ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ آگے چل کر عالم اسلام کے اتحاد کا باعث بنے گا اور امت مسلمہ کو مزید قریب لائے گا۔