صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ہسپتال میں سہولیات ناپید، شہری سراپا احتجاج

  • ملتان
سرکاری ہسپتال میں سہولیات ناپید، شہری سراپا احتجاج

گگومنڈی (نامہ نگار) مریم نواز ہسپتال گگومنڈی میں سہولیات کے فقدان پر شہری پھٹ پڑے ۔ گزشتہ روز مقامی رہائشی محمد رمضان اپنی بیوی پروین اختر کو طبیعت بگڑنے پر ایمرجنسی لے کر پہنچا تو وہاں کوئی ڈیوٹی ڈاکٹر موجود نہ تھا۔۔۔۔

 پروین اختر نے بتایا کہ ایمرجنسی میں موجود ڈسپنسر نے کہا ہسپتال میں کسی قسم کی دوائی دستیاب نہیں، بازار سے دوائی خرید لاؤ۔ اس دوران مریضہ درد سے تڑپتی رہی مگر کوئی خاطر خواہ علاج نہ ہو سکا۔ محمد رمضان نے کہا کہ گگومنڈی کا سرکاری ہسپتال بھوت بنگلہ بن چکا ہے جہاں مریضوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس