سرکاری ہسپتال میں سہولیات ناپید، شہری سراپا احتجاج
گگومنڈی (نامہ نگار) مریم نواز ہسپتال گگومنڈی میں سہولیات کے فقدان پر شہری پھٹ پڑے ۔ گزشتہ روز مقامی رہائشی محمد رمضان اپنی بیوی پروین اختر کو طبیعت بگڑنے پر ایمرجنسی لے کر پہنچا تو وہاں کوئی ڈیوٹی ڈاکٹر موجود نہ تھا۔۔۔۔
پروین اختر نے بتایا کہ ایمرجنسی میں موجود ڈسپنسر نے کہا ہسپتال میں کسی قسم کی دوائی دستیاب نہیں، بازار سے دوائی خرید لاؤ۔ اس دوران مریضہ درد سے تڑپتی رہی مگر کوئی خاطر خواہ علاج نہ ہو سکا۔ محمد رمضان نے کہا کہ گگومنڈی کا سرکاری ہسپتال بھوت بنگلہ بن چکا ہے جہاں مریضوں کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔