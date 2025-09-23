صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام شامی میڈی کیر ہسپتال جنڈیالی بنگلہ میں تین روزہ فری آئی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔۔۔۔

 افتتاح قاری سیف اللہ عابد ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خانیوال اور شاہد محمود چوہدری امیر تحصیل میاں چنوں نے کیا۔ کیمپ میں اب تک 800سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا جا چکا ہے جبکہ 250سے زائد مریضوں کے مفت آپریشن بھی کیے جائیں گے ۔ مریضوں کو لیب ٹیسٹ، لینز، ادویات اور فری عینکیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ عوامی خدمت خصوصاً صحت کے شعبے میں سہولیات کی فراہمی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اولین ترجیح ہے ، جبکہ یوتھ فورس نوجوانوں کو فلاحی سرگرمیوں میں متحرک کر کے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا رہی ہے ۔ کیمپ کے انعقاد میں حکیم قاری محمد امین ناظم خدمت خلق جنوبی پنجاب، قاری شعیب راشد، حافظ ارشد، مولانا ضیاء الرحمن جنرل سیکرٹری یوتھ فورس تحصیل میاں چنوں سمیت دیگر ذمہ داران شریک تھے ۔

 

