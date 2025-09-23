صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہجمال پولیس کی کارروائی، قتل و ڈکیتی کے متعدد اشتہاری گرفتار

  • ملتان
شاہجمال پولیس کی کارروائی، قتل و ڈکیتی کے متعدد اشتہاری گرفتار

مونڈکا (نامہ نگار) تھانہ شاہجمال پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں ملوث کیٹگری A کے متعدد اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 ڈی پی او مظفرگڑھ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ شاہجمال حسنین رضا نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی جس کے دوران مقدمہ نمبر 927/25مصطفی ولد نور محمد، مقدمہ نمبر 482/24قتل کے ملزم خلیل احمد ولد امیر بخش، مقدمہ نمبر 483/24قتل کی ملزمہ سدا مائی زوجہ فیاض محمد، اور مقدمہ نمبر 1478/25ڈکیتی کے ملزمان صادق عرف صدیقی اور سیفل کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے تین موٹرسائیکلیں، دو تولہ سونا اور7 تولہ چاندی برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا ،ہائیکورٹ

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

احتجاجی اساتذہ کی ریڈزون میں داخلے کی کوشش ناکام

لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

ڈاکوؤں سے 20پولیس مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 30ملزمان گرفتار

غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس