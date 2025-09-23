شاہجمال پولیس کی کارروائی، قتل و ڈکیتی کے متعدد اشتہاری گرفتار
مونڈکا (نامہ نگار) تھانہ شاہجمال پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں ملوث کیٹگری A کے متعدد اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ڈی پی او مظفرگڑھ کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ شاہجمال حسنین رضا نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی جس کے دوران مقدمہ نمبر 927/25مصطفی ولد نور محمد، مقدمہ نمبر 482/24قتل کے ملزم خلیل احمد ولد امیر بخش، مقدمہ نمبر 483/24قتل کی ملزمہ سدا مائی زوجہ فیاض محمد، اور مقدمہ نمبر 1478/25ڈکیتی کے ملزمان صادق عرف صدیقی اور سیفل کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے تین موٹرسائیکلیں، دو تولہ سونا اور7 تولہ چاندی برآمد کر کے حوالات میں بند کر دیا۔