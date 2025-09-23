صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق

  • ملتان
نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق

کوٹ ا دو( نامہ نگار) 18سالہ نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بستی چاہ شاہ والا نورشاہ تلائی روڈ کوٹ ادو کا رہائشی 18سالہ محمد عدنان بجلی کی تار کا کنکشن کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا ہے ریسکیو عملہ مقامی ہسپتال پہنچایا ڈاکٹروں نے موٹ کی تصدیق کردی ۔

 18سالہ نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بستی چاہ شاہ والا نورشاہ تلائی روڈ کوٹ ادو کا رہائشی 18سالہ محمد عدنان بجلی کی تار کا کنکشن کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا ہے ریسکیو عملہ مقامی ہسپتال پہنچایا ڈاکٹروں نے موٹ کی تصدیق کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس