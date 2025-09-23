نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق
کوٹ ا دو( نامہ نگار) 18سالہ نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بستی چاہ شاہ والا نورشاہ تلائی روڈ کوٹ ادو کا رہائشی 18سالہ محمد عدنان بجلی کی تار کا کنکشن کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا ہے ریسکیو عملہ مقامی ہسپتال پہنچایا ڈاکٹروں نے موٹ کی تصدیق کردی ۔
18سالہ نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بستی چاہ شاہ والا نورشاہ تلائی روڈ کوٹ ادو کا رہائشی 18سالہ محمد عدنان بجلی کی تار کا کنکشن کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا ہے ریسکیو عملہ مقامی ہسپتال پہنچایا ڈاکٹروں نے موٹ کی تصدیق کردی ۔