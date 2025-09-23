5من ذبح شدہ بیمار بھینس اورہزاروں ساشے گٹکا تلف
ملتان ،بہاولپور(خبر نگار،لیڈی رپورٹر،سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمو کی مختلف علاقوں میں کارروئیاں،5من ذبح شدہ بیمار بھینس برآمد کر کے تلف کردی گئی۔۔۔
دوکولڈ کارنرز اور پان شاپ سے ہزاروں ساشے گٹکا بھی قبضے میں لیکر موقع پر ضائع کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق فوڈ سیفٹی اور لائیو سٹاک کی ٹیم نے مشترکہ طور پر ٹبہ سلطان پور کی ایک بستی میں گاڑی پر لوڈ ذبح شدہ بھینس کو چیک کیا تو گوشت بیمار اور بدبودار پایا گیا، انسانی صحت کیلئے انتہائی نقصان دہ ہونے پر ذبح شدہ بیمار جانور کو موقع پر تلف کردیا گیا۔دوسری طرف فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈیرہ نواب روڈ،کمرشل ایریا بہاولپور میں 2 کولڈ کارنرز اور چوک ظاہر پیر خان پور رحیم یار خان میں پان شاپ پر چھاپہ مارا۔کولڈ کارنرز،پان شاپ سے بھاری مقدار میں گٹکا برآمد کیا گیا۔گٹکے کو خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھا گیا تھا۔ہزاروں ساشے گٹکا موقع پر ضائع کر دیا گیا۔شاپس مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے ۔اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کیخلاف پنجاب بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے ،گٹکے کا استعمال منہ اور گلے کے کینسر کا باعث بنتا ہے ، گٹکا فروخت کرنے والوں کیخلاف بلا تعطل کارروائیاں کی جائیں گی۔